Koningin Máxima geeft erg persoonlijk verjaardagsinterview: “Die reis naar Griekenland? Het mocht, maar het was niet solidair”

Vandaag mocht de Nederlandse koningin Máxima vijftig kaarsjes uitblazen. Het ideale moment voor presentator Matthijs van Nieuwkerk (60) om de koningin te interviewen. Het resultaat is een openhartige babbel over het leven, de liefde en het werk. Ook de zelfmoord van Máxima's jongere zusje kwam aan bod. "Als ik aan haar denk is dat met een hele grote glimlach. Dat heeft even tijd gekost."

“50 worden, het is niet niks”, begint Máxima. “Het voelt wel prima hoor. Ietsjes ouder, elke dag, maar ik ben wel dankbaar dat ik ouder mag worden.” Matthijs van Nieuwkerk mocht haar interviewen op paleis Huis ten Bosch, waar ze met haar gezin woont. Niet alleen in woorden een persoonlijke inkijk in het leven van de koningin, ook visueel krijgen we dus een glimp van hoe de Nederlandse royals wonen en leven. Ook voor Matthijs is het nieuw, en dus gaat hij voor het gesprek even rondkijken. Tot groot genoegen van Máxima, die enthousiast alle details geeft over de bijzondere lamp en de schilderijen in de hal. De koningin blijkt niet alleen fan van design, maar vindt ook sommige stukken gewoon op de markt.

Het interview zelf vindt plaats in de werkkamer van Máxima. “Ik ben hier vaak, hoor. Ik doe vaak Zoom-calls, en als ik echt geconcentreerd moet werken, kom ik hier. Elke dag wel een paar uur. Maar soms werk ik ook wel waar mijn kinderen zijn." Een foto van Willem-Alexander op de schouw trekt de aandacht van Matthijs: “Schalks, niet?” Waarop de koningin lachend antwoordt: “Ja, alleen jammer dat ik er toen niet bij was."

Poëzie

Wat is een verjaardag zonder cadeautjes? En dus geeft Matthijs haar een boek van Pablo Neruda, waarop de koningin in het Spaans een gedicht voorleest. Máxima toont zich blij met het cadeau: “Tijdens een staatsbezoek met mijn schoonmoeder aan Chili, was een van de eerste dingen die ik zei: ‘We moeten naar het huis van Neruda gaan.’ Dat was zo mooi." Máxima geeft Matthijs ook een cadeautje, een boek van dichteres Louise Kluk. “Uit mijn eigen bibliotheek, ik had geen tijd meer om naar de winkel te gaan. Ik vind poëzie lezen heel rustgevend. Ik heb ook niet altijd tijd om een heel boek te lezen, dan heb ik maar een half uurtje. Dus heb ik vaak zo’n poëzieboek in m’n tas. Het geeft me rust.”

Matthijs toont haar ook een biografie die net over de koningin verschenen is, over haar Argentijnse jeugdjaren. Zelf is ze niet van plan om het boek - en andere biografieën over zichzelf - ooit te lezen. “Ik vind het hartstikke moeilijk om over mezelf te lezen. Het is ook een kijk van een buitenpersoon, niet hoe ik naar mezelf kijk. Ik ga het zeker niet lezen", lacht ze. “Ik leef in het vandaag. Ik houd me niet zo bezig met m'n verleden." Matthijs leest een fragment uit het boek over Máxima’s periode in New York, vlak voor ze Willem-Alexander zou leren kennen. Máxima is dan alleen en op zoek naar een partner, en vraagt een vriendin om de tarotkaarten te leggen. Daaruit blijkt dat ze binnenkort een man zal ontmoeten, een contract gaat moeten tekenen en naar Europa zal gaan. Niet helemaal waar, zegt Máxima. “Ik was niet op zoek. Ik had wel door dat ik hoogstwaarschijnlijk niet zou trouwen. Ik vond het moeilijk om me voor te stellen dat ik iemand zou ontmoeten die zo verliefd zou zijn op mij als ik op hem. En de timing moest dan ook nog juist zijn. Ik investeerde dus vooral in mijn werk en mijn passies, daar haalde ik mijn voldoening uit. Niet uit de verwachting van huisje-boompje-beestje." Maar op een avond worden er dan toch tarotkaarten gelegd. “Ik dacht: nou ja. Maar ze had het over een contract met een man, over Europa. Ze zei: ‘Je gaat veranderen van leven, van werk.’”

Met de pruik naar Groningen

Máxima vertelt ook over die eerste ontmoeting met Willem-Alexander, op een feestje in New York. “Ik had een camera bij. De gastvrouw vroeg of ik foto’s van iedereen wilde maken. En dat heb ik gedaan.” Tussen de genodigden was ook Willem-Alexander. Die bleek niet meteen opgetogen dat Máxima foto’s maakte. “Hij dacht: ‘Wat gaat ze doen met de foto’s?’ Ik had daar helemaal geen begrip daarvoor: als ik foto’s wil maken, dan doe ik dat”, lacht de koningin. “Het was dus geen goede start.”

Volledig scherm Máxima in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk in paleis Huis Ten Bosch in Den Haag. © Reporters / Splash

“Ik wilde zover mogelijk van dit alles blijven. Maar mijn man is persistent. Waar ik ook wel blij om was, want ik vond hem heel leuk”, geeft ze toe. “Ik bleef wel in New York, want is die relatie wel wat? Is hij iets voor me? Maar dan kwam ik hier de eerste keer. En ik dacht: als ik dit echt wil, moet ik veel meer weten: over het land, over de positie. Dus begon ik met Nederlandse les in New York. Daar leerde ik over koekhappen, over Sinterklaas ... En daarna dus de grote stap, toen ik dichterbij Nederland moest komen wonen. Dan droeg ik een pruik, en ging ik heel Nederland door, om te kijken wat voor land het was. Naar Groningen voor het museum, naar Friesland ... Willem-Alexander was aan het werken, ik ging gewoon overdag. Met die pruik, zodat ik niet herkend zou worden." Over de noodzaak van die pruik: “Ik wilde de familie niet in verlegenheid te brengen, maar ik had de noodzaak om te weten waar ik aan begon. Ik wilde Nederland begrijpen, en Nederlanders begrijpen. Bitterballen eten, mijn Nederlands oefenen.”

Matthijs snijdt ook het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander aan. Hoe sterk Nederland Máxima ook omarmde, haar vader was niet welkom op het huwelijk. Of dat pijn deed? “Helemaal niet”, verzekert Máxima. “Nederland heeft niet geoordeeld dat er iets vreselijk was gebeurd in Argentinië. Dat wist ik al. Nederland heeft in tegendeel laten zien dat ‘t staat voor zijn principes. En ze rekenen de dochter niet af op de daden van de vader.”

Taboe

Het wordt pas echt intiem wanneer Máxima vertelt over haar inzet voor de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Dat heeft te maken met het verlies van haar jongste zusje, die zelfmoord pleegde. “Wij wisten al de laatste 8, 9 jaar voor haar dood dat het niet oké was”, zegt de koningin. “Maar er hing toch een taboe rond. We wisten niet wat de precieze diagnose was. Ze had een depressie en een persoonlijkheidsstoornis. Met ons beste kunnen hebben we geprobeerd om haar te helpen, maar we zijn natuurlijk niet professioneel. Ze is een paar keer opgenomen, en je weet niet altijd wat het beste is. Ik denk dat ze beter geholpen had moeten worden. Door ons ook, hoor. We hebben ons best gedaan, maar in die tijd wisten we niet beter", klinkt het. “Wat ik heb geleerd, is: ik moet die ervaring gebruiken zodat anderen dit niet meemaken. Als iemand in je familie zelfmoord pleegt, is het niet alleen het verdriet en de frustratie die je voelt. Maar ook angst: hebben wij dat gen ook? Schaamte speelt ook mee. Het is wat gecompliceerder dan een normale dood. We hebben met z'n allen heel veel gedaan, maar het gevoel blijft: hadden we nog meer kunnen doen?” Op de begrafenis van haar zusje zong Máxima ‘Knocking on heavens door’, vertelt ze. “Of ze in de hemel is, weet ik niet. Maar als ik aan haar denk is dat met een hele grote glimlach. Dat heeft even tijd gekost. Ze had zoveel talenten, maar ze zag het zelf niet.”

Wat we nog te weten komen uit het interview: dat Máxima heel vaak notities maakt, en dat ze dat ondertussen in het Nederlands doet, niet meer in het Spaans. “Als ik schrijf, dan onthoud ik veel beter. En sommige dingen moet je gewoon terugkijken: wat is er precies besproken?” De notitieboekjes houdt ze trouwens allemaal bij en bewaart ze gewoon in haar kantoor. En nog een geheimpje: “Ik reisde een beetje te veel voor corona. Ik ben eigenlijk stiekem blij dat ik minder moet reizen, zeker nu er twee kinderen het huis uit gaan. Ik ben zo dankbaar dat ik die tijd heb gehad met hen.”

Kritiek op Griekenland

Ook moeilijke onderwerpen worden niet uit de weg gegaan. Zo begint Matthijs over de dalende populariteitscijfers van het koningshuis, die onder meer te wijten zijn aan de ongelukkige vakantie in Griekenland vorig jaar. Er kwam toen veel kritiek dat het gezin van Willem-Alexander en Máxima naar Griekenland trok, terwijl Nederland leed onder corona. “Dat doet pijn in mijn hart”, zegt Máxima. “Ik werk héél hard om dingen te bereiken. En dat een vakantie die voor ons niet zoveel betekende, zoveel doet, dat deed me pijn. Nog meer een reden om te focussen op ons werk", klinkt het. En ze legt uit: “We hebben ons altijd gericht op wat kon, niet op wat niét kon. Natuurlijk zijn er moeilijke momenten, maar je mag wel dingen. Het mocht nog steeds, hé. Het was een land in de gele zone, we gingen naar ons eigen huis. We dachten dus aan de mogelijkheden, niet aan de beperkingen. En dat was een inschattingsfout. Het mocht, maar het was niet solidair." Ook de speedboot van Willem-Alexander, die 2 miljoen euro kostte, wekte veel kritiek op. “Nou ja, hoge bomen vangen veel wind”, haalt Máxima de schouders op. “Het was iets dat mijn man heel graag wilde hebben, en ik gun hem dat wel. Maar dat mag niet afdoen van al het werk dat hij voor Nederland doet.”

Máxima’s belangrijkste rol is uiteraard die van moeder van drie dochters. “Ik zie Amalia niet als de toekomstige koningin", zegt de koningin. “Ik zie haar nog steeds als mijn kleine baby. Een meisje die het heel goed doet, heel verantwoordelijk is. Ze beseft haar toekomst, maar gaat daar heel goed mee om. Ze neemt haar tijd. Ik denk dat ze het wel heel goed aankan in de toekomst. Ze gaat ook haar eigen manier vinden om dit in te vullen.” En ze vervolgt: “Het is niet makkelijk natuurlijk. Hun levens staan in de spotlights. Dat brengt z'n uitdagingen maar ook enorm veel leuke en mooie dingen. Je krijgt de kans om iets te betekeken voor anderen, om iets te veranderen. Ik ben zeker dat ze daar haar passies zal kunnen ontwikkelen. Ik twijfel er niet aan dat ze dat zal aankunnen, maar ze is nog steeds een meisje! We willen ze de vrijheid te geven om fouten te maken, want daar leer je van. Om sterke dames te worden, maar ook een bepaalde veiligheid bieden zodat de fouten niet te groot zijn.”

Ook over haar twee andere dochters praat Máxima graag. Middelste dochter Alexia gaat binnenkort naar de kostschool in Wales. Niet omdat er ruzie is, zegt de koningin. “Ze is een schat, een geweldige dochter. Maar ze wil misschien wat meer vrijheid en heeft van mij die nieuwsgierigheid. Ze wil nieuwe mensen, nieuwe dingen ontdekken. En daarna terug naar Nederland, waar ze wil gaan studeren.” Ook voor jongste dochter Ariane heeft Máxima complimenten te over. “Ariane is ongelofelijk lief, etherisch, vrouwelijk en tegelijkertijd ongelofelijk krachtig. Ze heeft ongelofelijk veel talenten. Daar gaat het ook over: wat je talenten ook zijn, dat je ze ontwikkeld en ze ten dienste van anderen kan stellen. Wat ze ook willen worden: timmerman, kunstenaar, dokter of moeder.”

Als afsluiter wijst Matthijs opnieuw naar de foto van Willem-Alexander: “Wat betekent hij voor u?” “Apart van dat hij de vader van mijn kinderen en mijn echtgenoot is, is hij mijn anker", klinkt het met stralende ogen. “Hij houdt me scherp, hij duwt mij en prikkelt me om echt mijn werk te doen, maar hij houdt me ook vast. Die combinatie vind ik fantastisch. We hebben het heel fijn samen, met onze kinderen. Hij is een hele goede vader, met heel veel humor."

Uitzonderlijk

Het is uitzonderlijk dat Máxima een uitgebreid tv-interview geeft. De laatste keer dat ze dat alleen deed was in 2011 in de NOS-documentaire ‘Portret van een Prinses’. Die werd gemaakt naar aanleiding van haar 40ste verjaardag. Nederland loopt storm voor dergelijke babbels, want toen koning Willem-Alexander in 2017 zijn vijftigste verjaardag vierde, ging hij in op een vraaggesprek met Wilfried de Jong en keken er zo’n 4 miljoen mensen naar zijn antwoorden.

Het interview zelf nog eens bekijken? VTM zendt het programma woensdag 19 mei om 21u55 uit.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

