Koningin Mathilde wordt volgend jaar 50 en om dat te vieren gaat ze fietsen en wandelen met kwetsbare mensen

Onder het motto ‘Samen in beweging voor het mentale welzijn’ zal de koningin tussen juli en december van dit jaar in alle tien provincies en in het Brussels Gewest een wandeltocht (van maximum 20 kilometer) of een fietstocht (van maximum 30 kilometer) afleggen. Ze doet dat samen met mensen en organisaties die begaan zijn met projecten rond psychische kwetsbaarheid.

Zo zal de Mathilde in Oost-Vlaanderen fietsen met medewerkers en jongeren van jeugdwelzijnswerking De Plek, G-wielrenners en brandwondenpatiënten. In Luik zal de koningin wandelen met jongeren die bijzondere zorg nodig hebben en in een instelling geplaatst zijn, in Namen met psychiatrische patiënten en zorgpersoneel van de Waalse Liga voor Mentale Gezondheid, en in Antwerpen met de medewerkers van jeugdzorg Young Fenix.