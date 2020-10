Koningin Mathilde waarschuwt: “Uit deze pandemie kunnen we lessen trekken”

Royalty Torenhoge uitkering voor prinses Amalia zet kwaad bloed in Nederland: “Ze zal meer dan 4.300 euro per dag krijgen”

1 oktober De royals en hun dotaties zorgen ook in Nederland voor de nodige controverse. Zo reageren onze noorderburen heftig op de voorziene 1,6 miljoen euro per jaar die kroonprinses Amalia (16) vanaf haar 18de verjaardag zal opstrijken. “Het is een regelrechte schande”, klinkt het massaal, vooral omdat de prinses daar niet veel voor zal moeten doen.