Koningin Mathilde vliegt terug naar huis, kroonprinses Elisabeth blijft nog wat langer in Egypte

Jobat Maud (24) is de enige vrouw in haar bouwteam: “Ik haal hier meer voldoening uit dan uit mijn opleiding verpleeg­kun­de”

Er werken vandaag 4 procent meer vrouwen in de bouwsector dan een jaar geleden, zo blijkt uit de recentste cijfers van de Bouwunie. Toch mag dat aantal nog heel wat hoger, in de strijd tegen het enorme tekort aan handen in de bouw: maar liefst 1 op 5 knelpuntberoepen komt namelijk uit deze sector. Maud (24) heeft zich de stap van hogere studies naar een baan in de bouw nog geen seconde beklaagd. Jobat.be ging met haar in gesprek.