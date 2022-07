Koningin Mathilde start reeks fiets- en wandeltochten in teken van mentaal welzijn: “Waarom niet? Ik sport heel graag”

Koningin Mathilde is vandaag in West-Vlaanderen 29 kilometer gaan fietsen met een groep mensen met een beperking. De eerste van elf fiets- en wandeltochten in aanloop naar haar vijftigste verjaardag volgend jaar, in elke provincie en in de hoofdstad. Ze wil er aandacht mee vragen voor organisaties die werken rond mentaal welzijn.