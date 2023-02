Koningin Mathilde reist in drie maanden de wereld rond: 67 uur op het vliegtuig, 61.000 kilometer in de lucht

Royalty In 2019 werden beelden nog verboden: prinses Amalia gooit de heupen los op Aruba

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich op hun laatste avond in Aruba nog eens laten gaan. Ook prinses Amalia was van de partij om onder begeleiding van Caribische muziek de beentjes eens los te gooien. Het moment wordt een heus feest inclusief glitterende pakken en een fanfare. Markant detail: Amalia droeg tijdens het gebeuren dezelfde jurk als tijdens haar vakantie in Sevilla in 2019, waar ze toen de flamenco danste. Maar de koninklijke familie drong er toen op aan dat die beelden niet mochten verspreid worden.

1 februari