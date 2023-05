Koningin Mathilde is op haar vierde werkreis in drie maanden tijd: “Ik blijf een mens en heb ook soms nood aan rust”

RoyaltyKoningin Mathilde (50) heeft haar driedaagse Unicef-missie in Vietnam afgesloten. Na Bangladesh, Egypte en Zuid-Afrika was het haar vierde werkreis in drie maanden. En dan was ze vorige week ook nog in Londen voor de kroning van koning Charles. “Ik ben maar een mens en moet soms rusten. Maar ik haal ook zoveel energie uit mijn ontmoetingen”, zegt ze in een interview met HLN en VTM NIEUWS.