Koningin Mathilde is een onvermoeibaar werkpaard: “We zijn elke keer verbijsterd over haar kennis”

Onderzoe­kers ontrafelen hoe Europese royals hun belangrijk­ste geheimen vroeger deelden in brieven, maar nieuwsgie­ri­ge aagjes te slim af waren

Om hun diepste, donkerste en meest gevoelige geheimen te bewaren, beveiligden 16de-eeuwse Europese royals hun brieven op een bijzondere manier. Zo was het onmogelijk voor nieuwsgierigen of zelfs spionnen de briefgeheimen stiekem te ontrafelen. Zelfs onderzoekers deden er zowat 20 jaar over om de methode tot in detail te bestuderen.

12 januari