Koningin Mathilde geeft eerste grote tv-interview aan VTM Nieuws: “Als ze wil ontspannen, doet ze haar horloge uit”

VTM NIEUWS mocht de koningin het afgelopen jaar exclusief volgen. Dat resulteerde in de special Mathilde 50 - Het Grote Gesprek, die volgende vrijdag op de dag van haar verjaardag wordt uitgezonden. De camera’s filmden de vorstin tijdens haar ontmoetingen doorheen het land en in het kader van haar bekommernis om de mentale gezondheid van de Belgen.

Daarnaast gaf Mathilde voor het eerst ook een langer tv-interview. In gesprek met journaliste Eva Peeters vertelt ze over haar leven binnen en buiten de paleismuren. Ze beschrijft de ingrijpende ommekeer bij de bekendmaking van haar verloving: van anonieme jonkvrouw naar zowat de bekendste vrouw van het land. En ze legt uit waarom ze sindsdien strikt waakt over haar privéleven en dat van haar gezin. Het gesprek werd een maand geleden opgenomen in het kantoor en salon van koningin Mathilde in het paleis in Brussel.

Duidelijke afspraken

“Een interview met de koningin regel je niet in enkele dagen of weken”, zegt Bert Heyrman, hoofdredacteur van VTM NIEUWS. “Hier hebben we bijna twee jaar aan gewerkt. We maakten uiteraard duidelijke afspraken met het koninklijke paleis. Zo wisten we dat de koningin absoluut geen politieke uitspraken mocht doen.”

En ze wilde ook geen al té privé vragen, vult Eva Peeters aan. “Bijvoorbeeld niet over haar kinderen. Ik kreeg te horen dat haar dochters en zonen nu in hun puberteit of adolescentie zitten, en niet graag zien dat mama over hen praat in de pers. Ook de dood van haar zus (Marie-Alix verongelukte in 1997 op 22-jarige leeftijd, red.) was een taboeonderwerp. Ik vond dat nochtans relevant, omdat het aansloot bij haar inzet voor mentaal welzijn.”

Als er zoveel beperkingen waren, waarom wilde VTM NIEUWS dan toch dit gesprek? “Het blijft uitzonderlijk dat de koningin een interview geeft”, reageert Peeters. “Je krijgt een betere inkijk in haar leven en werk. Je ziet waar ze elke dag werkt. En zelfs met de restricties kon ik interessante onderwerpen bespreken. Ik wilde weten hoe ze haar rol als koningin in de 21ste eeuw ziet. Dat gaat bij uitbreiding over de monarchie, een instituut waar toch veel commentaar op komt. Ik vond het interessant haar visie daarop te kennen. En ze onthult hoe ze kan ontsnappen aan haar drukke leven aan het Hof. Computer dichtklappen, gsm wegleggen, horloge afdoen... En de tijd niet in de gaten moeten houden. Dát is vrije tijd voor haar. Vrijheid.”

Eerst geweigerd

De Nederlandse koningin Máxima stond in mei 2021 een tv-interview toe voor haar vijftigste verjaardag. VTM NIEUWS heeft toen voor het eerst aan het paleis in Brussel gevraagd of koningin Mathilde hetzelfde wilde doen. “Maar dat wezen ze vrij snel af. Om twee redenen. Ten eerste: de koningin vindt haar verjaardag geen mijlpaal. En ten tweede: ze praat niet graag over zichzelf”, vertelt Peeters.

“We bleven aandringen. Het paleis kwam met het tegenvoorstel om haar te volgen tijdens haar fiets- en wandeltochten die ze de afgelopen maanden organiseerde in de aanloop naar haar verjaardag. Die waren haar initiatief, om het belang van beweging voor ons mentaal welzijn onder de aandacht te brengen. We mochten haar een microfoontje opspelden en alles opnemen wat ze zei, wat uitzonderlijk is. Gaandeweg stond ze ons twee keer, na afloop van zo’n tocht, een kort interview toe en zo groeide het vertrouwen. Na verschillende onderhandelingen met het paleis stemden ze toch in met ons oorspronkelijk verzoek voor een groot, mooi interview.”

Mathilde ontving VTM NIEUWS op haar werkplek in het koninklijk paleis. En niet bij haar thuis in het kasteel van Laken. “Het was nochtans de bedoeling dat we haar in Laken zouden spreken. Maar last-minute is dat gewijzigd, omdat koning Filip daar de Indonesische president in audiëntie moest ontvangen.” Hadden ze haar niet liever thuis geïnterviewd? Da’s toch intiemer? “Achteraf bekeken niet. De koning en de koningin schermen hun woongedeelte af - er is nog nooit een foto van verschenen. In het kasteel hebben ze wel ruimtes voor ontvangsten, en het interview zou daar plaatsvinden. Het was juist goed dat we noodgedwongen moesten uitwijken naar haar bureau in het paleis. Daar zit ze zo goed als elke dag. Ze werkt er, overlegt er met haar adviseur Machteld Fostier, ontvangt er gasten. Het is de meest intieme plek waar we konden raken met een cameraploeg.”

‘Mathilde 50 - Het Grote Gesprek’, vrijdag 20 januari om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO

