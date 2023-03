Koningin Letizia is hét mode-icoon van Spanje: “Outfits waarin zij wordt gezien, worden nadien massaal verkocht”

Royalty Prinses Elisabeth treedt straks in de voetsporen van haar legendari­sche naamgenote, koningin Elisabeth

Prinses Elisabeth (21) trekt deze week naar Egypte, samen met koningin Mathilde (50). Ze treedt daarmee - exact 100 jaar later - in de voetsporen van koningin Elisabeth, de betovergrootmoeder naar wie ze werd vernoemd. Die was niet minder dan bezeten van het oude Egypte, nadat ze het land leerde kennen tijdens een reis met... keizerin Sissi. “Mede dankzij haar was België jarenlang het wereldcentrum van de egyptologie”, klinkt het. En ook Mathilde heeft veel voeling met het land, dat haar zowel vreugde als verdriet bracht.