Koningin-gemalin maakt komaf met eeuwenoude traditie: Camilla vervangt hofdames door haar beste vriendinnen

Royalty Man die eieren gooide naar koning Charles is op borgtocht vrijgela­ten

De man die afgelopen woensdag in York werd opgepakt nadat hij eieren gegooid had richting koning Charles en koningin-gemalin Camilla is op borgtocht vrijgelaten. Dat schrijven Britse media. Voorlopig moet de man wel op minstens 500 meter afstand van de Britse royals blijven.

11 november