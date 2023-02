Koningin-gemalin Camilla reageert op omstreden wijzigingen in boeken van Roald Dahl

RoyaltyKoningin-gemalin Camilla (75) gaf schrijvers donderdag mee altijd “trouw” aan zichzelf te blijven. “Blijf dit alsjeblieft doen en blijf alsjeblieft trouw aan je roeping”, zei de koningin-gemalin in haar toespraak tijdens een literaire bijeenkomst, nadat ze de auteurs had bedankt voor het delen van hun talent. “Laat je niet tegenhouden door degenen die je vrijheid van meningsuiting willen inperken of je verbeeldingskracht willen beperken.”

Volgens Britse media zou de koningin-gemalin hiermee doelen op de situatie rondom de Britse schrijver Roald Dahl. De Britse uitgeverij Puffin heeft honderden passages uit de boeken van Dahl gewijzigd zodat “iedereen kan genieten” van het werk van de auteur. Zo is een personage in Charlie and the Chocolate Factory niet langer “dik” maar “enorm”, zijn Oempa Loempa’s in datzelfde boek genderneutraal en wordt in The Twits de vrouwelijke hoofdpersoon niet meer omschreven als “lelijk”.

De bijeenkomst stond in het teken van het tweejarig bestaan van Camilla’s organisatie The Reading Room, die aandacht vraagt voor boeken, schrijvers en lezen. De bijeenkomst van de 75-jarige echtgenote van koning Charles werd eerder deze maand uitgesteld omdat zij corona had. Donderdag trad ze voor het eerst weer in het openbaar sinds ze is hersteld.

In haar toespraak benadrukte Camilla nog het belang van schrijvers en hoe trots zij moeten zijn op hun talent. “Jullie openen onze ogen voor de ervaringen van anderen en herinneren ons eraan dat we niet alleen zijn”, zei ze. “Mensen hebben altijd de verbinding van literatuur nodig gehad - zowel de wijsheid als het kunnen ontsnappen. In het huidige uitdagende klimaat hebben we het meer dan ooit nodig.”

