Koningin-gemalin Camilla kiest prinses Diana’s favoriete ontwerper voor kroningsjurk

Zijn naam is Bruce Oldfield en op dit moment is hij in het grootste geheim - tot op heden dan - aan het werken aan Camilla’s kroningsjurk. Een hele verantwoordelijkheid. Maar Camilla vertrouwt Bruce. Hij is namelijk al jarenlang “een vriend van het huis.”

Zo ontwierp Oldfield verschillende iconische jurken voor prinses Diana in de jaren 80. Waaronder ook de blauwe jurk met zilveren riem die gerecreëerd werd voor de iconische dansscène in ‘The Crown’. Volgens hem was Diana “een perfecte klant en goede vriendin.” Hij vervolgde: “Als ik terugkijk, was het eigenlijk vrij meedogenloos van haar. We kleedden haar telkens weer alsof ze naar een bruiloft ging.”

© getty

© Tim Graham Photo Library via Get

Kroningsjurk

Waar Diana een vaste klant was in de jaren 80, is Camilla in dit decennium een van Oldfields’ trouwste modellen. Doorheen de jaren droeg ze regelmatig jurken van de man tijdens belangrijke gelegenheden. Ze oogstte lof met haar smalle, licht turkooizen jurk met kant die hij voor haar maakte voor een tournee door Sri Lanka in 2013. Maar ook met het oogverblindende zilveren nummer dat ze droeg bij de opening van het parlement in 2015. Andere outfits waren onder meer die voor Royal Ascot in 2021 en de James Bond première van ‘No Time to Die’ twee jaar geleden.

Over het feit dat hij samenwerkt(e) en bevriend is/was met beide royals, vertelde designer ooit: “Ik gaf Diana haar glamour en Camilla haar zelfvertrouwen.”

© Future Publishing via Getty Imag

