Koningin-gemalin Camilla en schoonzus prinses Anne hadden relatie met dezelfde man

RoyaltyKoning Charles III (74) kan als vorst vooral rekenen op de steun van de twee vrouwen in zijn leven: zijn vrouw Camilla (75) en zijn zus Anne (72). Maar de vrouw van de koning en de prinses hebben zélf meer gemeen met elkaar dan velen wellicht wisten. Zo beschrijft de nieuwe biografie ‘Prince Charles: An Extraordinary Life’ hoe beide vrouwen verliefd werden op dezelfde man.

Prins Charles werd op school gepest, kreeg thuis weinig affectie en kon als gevolg niet omgaan met zijn ex-vrouw Diana. Dat onthult de Amerikaanse journaliste Sally Bedell Smith, die eerder schreef voor grote titels als ‘The New York Times’ en ‘Vanity Fair’, onder meer in haar nieuwe biografie over prins Charles. Zo liep de relatie tussen Charles en Diana al mis tijdens de huwelijksreis. Die bracht het koppel in 1981 door in het Schotse Balmoral.

Diana was gebroken door de affaire tussen Charles en Camilla en de beklemmende sfeer van het Koninklijk Hof. Ze huilde dagen aan een stuk en sneed zichzelf met een scheermesje of een stuk glas, aldus Sally Bedell Smith. Ze wisselde vaak van humeur en zou zichzelf later in haar relatie met Charles van de trap gegooid hebben, toen ze drie maanden zwanger was van William.

Dezelfde man

Er komen nog meer opvallende anekdotes aan bod. Zo schrijft de auteur dat prinses Anne, de enige zus van koning Charles, begin jaren zeventig smoorverliefd was geworden op Andrew Parker Bowles (83), een officier die zich in soortgelijke kringen bevond als de prinses. Volgens ooggetuigen waren de twee ontzettend innig met elkaar en voelden ze zich ook verbonden door hun gedeelde interesse in paarden.

Helaas waren er echter ook verschillen die een serieuze relatie onmogelijk maakten. De auteur schrijft dat Andrews religieuze overtuiging - hij was Rooms katholiek, terwijl de Britse koninklijke familie tot de Church of England behoort - van hem meteen een “ongeschikte kandidaat” maakte voor een koninklijk huwelijk. Niet lang nadat haar verboden liefde uit beeld was verdwenen, liep Anne uiteindelijk paardrijkampioen Mark Phillips kennen, met wie ze in 1973 trouwde en twee kinderen kreeg. Hun huwelijk strandde echter in 1992, waarna Anne datzelfde jaar nog hertrouwde met officier Tim Laurence.

Ondertussen had ook Andrew Parker Bowles een nieuwe liefde gevonden. Hij was als een blok gevallen voor de charmes van... Camilla Rosemary Shand. Jawel, de schoonzus van prinses Anne en dé vrouw die later met de troonopvolger van het VK zou trouwen. Ook Andrew en Camilla gaven hun jawoord in 1973 aan elkaar.

“Anne was met haar broer Charles verwikkeld in een ingewikkelde liefdesvierhoek. Want Andrew Parker Bowles had toen ook al iets met Camilla”, klinkt het over de verhoudingen die toen ontstonden. “Terwijl zij eigenlijk verliefd was op Charles en ook met hem het bed beelde. Pas toen Charles het verbod kreeg om met Camilla te trouwen, koos zij voluit voor Andrew. Waarop Andrew Anne uiteindelijk liet vallen en met Camilla trouwde. Annes hart was toen werkelijk gebroken.”

