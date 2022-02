Koningin Elizabeth stelt orde op zaken: Camilla krijgt later de titel van 'queen’

De Britse koningin Elizabeth heeft in aanloop naar haar jubileumviering van zondag aangekondigd dat ze wil dat haar schoondochter Camilla de titel van koningin krijgt wanneer prins Charles koning wordt. Dat is haar “oprechte wens”, deelde ze mee in een bericht ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van haar heerschappij.

In haar jubileumboodschap stelde de koningin dat ze wil dat Camilla koningin-gemalin (Queen Consort) wordt. Koningin-gemalin verwijst naar de echtgenote van een regerende koning, en dat betekent dat de echtgenote van Charles in de toekomst zal aangesproken worden als koningin Camilla, eens de prins tot koning wordt gekroond. Een opvallende zet, aangezien de koningin zich lang verzet heeft tegen de relatie van de twee en de rol die die speelde bij de scheiding van Charles en prinses Diana.

Een woordvoerder van Clarence House, de residentie van Charles en Camilla, liet weten dat de prins en zijn echtgenote, die officieel de titel hertogin van Cornwall draagt, “geraakt en vereerd” zijn door de woorden van de Queen. Elizabeths eigen echtgenoot, de vorig jaar overleden prins Philip, bleef zijn hele leven prins-gemaal, net als de echtgenoot van koningin Victoria, prins Albert.

Publieke opinie

Volgens de gebruikelijke gang van zaken zou Camilla automatisch koningin worden als Charles koning werd, maar omdat het paleis vreesde dat dit bij de bevolking mogelijk niet in goede aarde zou vallen, werd voorgesteld dat Camilla prinses-gemalin (Princess Consort) zou genoemd worden. Dat was het officiële standpunt sinds prins Charles en Camilla in 2005 in het huwelijksbootje stapten.

Onder het Britse volk heerst immers al langer onenigheid over de vraag of Camilla de titel koningin zou moeten krijgen. Zo bleek uit een peiling van YouGov in 2015 dat ruim een derde van de Britten wenste dat zij een lagere titel zou krijgen uit respect voor de in 1997 overleden prinses Diana, de voormalige vrouw van Charles.

Dankzij de tussenkomst van de Queen is het weinig waarschijnlijk dat iets Camilla er nu nog van kan weerhouden om koningin te worden. Daarmee zal ze naast Charles een volwaardige koninklijke rol vervullen. De persoonlijke steun van de koningin volgt op haar aankondiging eerder dit jaar dat Camilla lid zou worden van de Orde van de Kousenband - de hoogste ridderlijke orde. Camilla (74) is onder andere betrokken bij liefdadigheidsinstellingen die slachtoffers van huiselijk geweld steunen.

Jubileum

Zondag wordt de Queen (95) de eerste vorst in de Britse geschiedenis die 70 jaar op de troon zit. In haar boodschap deelde ze verder mee dat ze nog steeds vasthoudt aan haar belofte om haar hele leven in dienst te stellen van het Britse volk. Ze stond stil bij de “onbaatzuchtige” steun die ze al die jaren kreeg van prins Philip, en dankte de welwillendheid die “alle nationaliteiten, geloofsovertuigingen en leeftijden in dit land” haar betoonden.

Verwacht wordt dat het een besloten dag wordt, zonder publieke verschijningen. “Zelfs na 70 jaar herinner ik me nog steeds evengoed de dood van mijn vader, koning George VI, als het begin van mijn regeerperiode”, zei ze verder nog in haar mededeling.

