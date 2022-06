Koningin Elizabeth schittert naast beertje Paddington in ludieke video: “Onbetaalbaar”

Het is wel niet de eerste keer dat koningin Elizabeth haar acteerskills laat zien. In 2012 schitterde ze al eens ‘samen’ met James Bond op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Zo’n tien jaar later is de Queen haar talent ook nog steeds niet kwijt. In de nieuwe spot is te zien hoe de Britse monarch thee drinkt met beertje Paddington. Daarnaast hebben de twee nog iets gemeenschappelijk: ze hebben te allen tijden een boterham met confituur met zich mee. De populaire beer verstopt er één in zijn hoed. De Queen heeft er dan weer één in haar handtas zitten. Op sociale media zijn ze alvast dolenthousiast over de video. “De Queen en Paddington samen is het beste wat ik ooit al gezien heb” en “Paddington en de Queen? Onbetaalbaar” zijn slechts enkele van de vele reacties op Twitter.