Koningin Elizabeth opent Schots parlement voor het eerst zonder Philip

RoyaltyKoningin Elizabeth (95) heeft zaterdag officieel de zesde zitting van het Schotse parlement geopend. Het staatshoofd deed dit voor het eerst in haar bijna zeventigjarige loopbaan zonder haar dit jaar overleden echtgenoot, prins Philip. Wel haalde ze hem nog even aan in de speech waarin ze ook haar waardering voor het Schotse volk uitsprak.

Net als bij de laatste keer dat ze deze ceremonie bijwoonde in 2016, werd de Queen ontvangen door de eerste minister van Schotland, Nicola Sturgeon. Daarna ontmoette ze mensen die als “lokale helden” worden beschouwd door hun werkzaamheden in de gemeenschap gedurende de pandemie. De Queen verkeerde dit keer in het gezelschap van prins Charles en zijn vrouw Camilla.

Diepe waardering

Aan het begin van de ceremonie nam de majesteit even het woord en sprak ze haar waardering uit voor het moment, Schotland en haar inwoners. “Nu we allemaal uit weer ongunstige en onzekere tijden stappen, bieden gelegenheden als deze een kans op hoop en optimisme”, sprak de koningin. “Ik heb eerder gesproken over mijn diepe waardering voor dit prachtige land en de vrolijke herinneringen die prins Philip en ik altijd hadden aan onze tijd hier. Er wordt weleens gezegd dat het de mensen zijn die een plaats speciaal maken en er zijn maar weinig plaatsen waar dit meer waar is dan in Schotland.”

Koningin Elizabeth en prins Philip, die in april overleden is, hadden inderdaad een voorliefde voor Schotland. Vroeger zakten ze tijdens de zomermaanden steeds af naar hun optrekje in Balmoral. Het kasteel was de plek waar zij en prins Philip naar verluidt het liefst vertoefden. In 1947 gingen ze er zelfs op huwelijksreis. Deze zomer ging de Queen er voor de eerste keer na het overlijden van haar echtgenoot weer naartoe. De laatste keer dat de twee er samen verbleven was, in augustus 2020.

