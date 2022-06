RoyaltyIn het Verenigd Koninkrijk zijn de feestelijkheden voor het jubileum van koningin Elizabeth (96) nog steeds volop aan de gang. Vandaag staat onder meer de dankdienst in St Paul’s Cathedral op de planning, waar de koningin verstek voor moest geven. Ook zou Elizabeth haar achterkleindochter Lilibet al ontmoet hebben. In dit artikel houden wij je op de hoogte met een overzicht van alle opmerkelijke momenten.

David en Victoria Beckham organiseren speciale jubileumlunch

David en Victoria Beckham organiseren op BBC One een speciale jubileumlunch voor mensen die een ongelooflijke bijdrage hebben geleverd aan hun gemeenschap. De Beckham’s Big Jubilee Lunch wordt deze zondag uitgezonden als onderdeel van de Platinum Pageant op BBC One. “Vandaag vieren we het platinajubileum van onze koningin. 70 jaar dienst en inspirerend leiderschap van ons land. Laten we de komende dagen samenkomen en haar opmerkelijke regering herdenken met een geweldig Brits feest”, aldus David Beckham op Instagram.

Koningin Elizabeth niet aanwezig op Epsom Derby van zaterdag

De Britse koningin Elizabeth zal zaterdag niet aanwezig zijn bij de Epsom Derby. De Epsom Derby is een bekende jaarlijkse paardenrace die op de renbaan Epsom Downs bij Epsom (Surrey) wordt gehouden. De race is vernoemd naar Edward Stanley, die deze race in 1780 heeft ingevoerd. Naar verwachting zal de Queen het grote sportevenement op televisie volgen in Windsor Castle. Dat heeft Buckingham Palace bevestigd. Prinses Anne zal haar plaats innemen op het evenement.

Bron van inspiratie voor Ed Sheeran

Ed Sheeran heeft zich op Instagram uitgesproken over zijn optreden van zondag. “20 jaar geleden heb ik besloten dat ik gitaar wilde spelen omdat ik Eric Clapton ‘Layla’ zag spelen tijdens het jubileum op tv. Ik weet nog hoe ik toen zei: ‘dat is wat ik ook wil doen’.” De 31-jarige Sheeran zal zijn lied ‘Perfect’ brengen tijdens de vieringen op zondag. 10 jaar geleden mocht de zanger ook al eens optreden op het diamanten jubileum van de Queen.

“Erg vermoeiend”

Koningin Elizabeth had “een fantastische tijd” tijdens de jubileumvieringen, maar ze vond de dag “erg vermoeiend”, aldus de hertogin van Cambridge. Kate Middleton zou tijdens een receptie in de zogenaamde Guildhall met enkele aanwezigen gesproken hebben over de beslissing van de Queen om de feestelijkheden vandaag niet bij te wonen. Ook Kates kinderen, George, Louis en Charlotte, zouden zich volgens de hertogin vermaakt hebben.

Massale opkomst van corgi’s

Tijdens het jubileumweekend van de Queen wordt er ook een parade van corgi’s georganiseerd door de Britse Corgi Club en Great Corgi Club of Britain. De koningin heeft al meer dan 30 corgi’s gehad, waarvan de meeste afstammelingen waren van haar eerste corgi Susan. Elizabeth kreeg Susan cadeau op haar achttiende verjaardag in 1944. Momenteel heeft de Queen drie honden waarvan twee jonge corgi’s genaamd Muick en Sandy.

Kate Middleton maakt indruk met citroengele jurk

De Britse media raken ondertussen maar niet uitgepraat over de stralende verschijning van Kate Middleton. De hertogin van Cambridge koos voor de dankdienst en receptie voor één van haar favoriete ontwerpers, Emilia Wickstead. “De moeder van drie zag er moeiteloos elegant uit in één van haar kenmerkende jurken in een zomerse, citroengele tint”, klinkt het onder meer over haar outfit.

Opvallend veel vrouwelijke leden van de koninklijke familie kwamen trouwens gekleed in felle kleuren naar de dienst in de St Paul’s Cathedral. Volgens de commentatoren van de BBC zou dat weleens een eerbetoon aan de Queen kunnen zijn: ook zij draagt vaak opvallende kleuren tijdens officiële gelegenheden.

Prins Harry en Meghan niet uitgenodigd op receptie na kerkdienst

Na de dankdienst in St Paul’s Cathedral vond er een receptie plaats in de zogenaamde Guildhall, een historisch gebouw in Londen. Daar waren de meeste leden van de koninklijke familie aanwezig, maar prins Harry en Meghan waren er klaarblijkelijk niet welkom. Ook de Queen is niet aanwezig: zij rust volgens de Britse media verder uit op Windsor Castle.

Wie wél op de gastenlijst stond: prins Charles en Camilla, prins William en Kate Middleton, prins Edward en zijn vrouw lady Sophie, Zara en Mike Tindall en prinsessen Beatrice en Eugenie, samen met hun echtgenoten.

Hoe reageren Britten op de aanwezigheid van prins Harry en Meghan?

De aanwezigheid van prins Harry en Meghan Markle tijdens de vieringen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Gisteren waren ze niet welkom tijdens de beroemde balkonscène, vandaag waren ze wel aanwezig tijdens de dankdienst in St Paul’s Cathedral. Maar hoe worden de hertog en hertogin onthaald door de Britten? “Redelijk goed, al zitten de Britten wel nog met gemengde gevoelens”, klinkt het bij correspondente Eva Peeters. “Ze hadden beloofd om zich discreet op te stellen, en de meeste Britten vinden dat maar goed ook. Zij zeggen dat Harry en Meghan er zelf voor gekozen hebben om een stap terug te zetten, dus moeten ze nu ook de show niet komen stelen. Dat ligt nog altijd zeer gevoelig bij de Britten.”

Dankdienst in St Paul’s Cathedral afgelopen

De dankdienst in St Paul’s Cathedral in Londen is ondertussen afgelopen. De zogenaamde ‘Great Paul’, de grootste kerkklok van het land, werd aan het begin en het einde van de viering minutenlang geluid. Prins Harry en Meghan Markle waren samen aanwezig, en ook de andere prominente royals, zoals prins William, Kate Middleton en prinses Anne, waren van van de partij.

Opvallend: ook prinsessen Beatrice en Eugenie maakten hun opwachting, terwijl hun vader prins Andrew thuisbleef. Andrew was er niet bij vanwege een coronabesmetting. De dankdienst zou de enige plechtigheid zijn waar hij bij mocht zijn, omdat hij geen werkend lid meer is van de koninklijke familie sinds hij in opspraak raakte vanwege een misbruikzaak.

De Queen geeft verstek voor dankdienst: “Opmerkelijk, want dit wilde ze écht niet missen”

Ook prins Charles en Camilla waren aanwezig: zij vervingen de Queen, die gisteren liet weten dat ze de dienst niet persoonlijk kon bijwonen. “De Queen heeft erg genoten van de parade, maar ervoer wat ongemak. Daarom heeft Hare Majesteit met grote tegenzin beslist dat ze niet aanwezig zal zijn tijdens de dienst in St Paul’s Cathedral”, klonk het in een verklaring.

Volgens onze correspondente Eva Peeters is het “heel opmerkelijk” dat de Queen niet aanwezig was. “Want dit was echt heel belangrijk voor haar en ze wilde hier echt graag bij zijn.” Vanwege haar mobiliteitsproblemen zou de Queen ondertussen regelmatig gebruik maken van een rolstoel, maar daar wil ze niet mee gezien worden in het openbaar.

Boris Johnson uitgejouwd

Ook tal van politici woonden de dienst bij, met onder meer oud-premier David Cameron en huidig premier Boris Johnson. Maar op zijn komst zat blijkbaar niet iedereen te wachten: tijdens het arriveren werden Johnson en zijn vrouw Carrie uitgejouwd door de toegestroomde menigte.

Soldaat valt flauw buiten kathedraal

Toen Harry en Meghan arriveerden, viel één van de dienstdoende ‘koninklijke soldaten’ flauw. Op beelden is te zien hoe de man op de trappen van St Paul’s Cathedral ligt, waarna zijn pet werd afgenomen en hij werd weggeleid voor verzorging. Hij was trouwens niet alleen: ook een ‘Guardsman’, de lijfwachten met het kenmerkende rode jasje en berenmuts, viel flauw voor de dienst van start ging.

De Queen heeft achterkleindochter Lilibet al ontmoet

Koningin Elizabeth heeft donderdag haar achterkleindochter Lilibet al ontmoet. Volgens de Britse ‘Daily Mail’ vond de ontmoeting tussen de 96-jarige vorstin en de bijna 1-jarige Lilibet plaats tijdens een privélunch met familieleden op Windsor Castle. Er werden echter geen beelden van deze ontmoeting vrijgegeven.

De dochter van prins Harry en zijn vrouw Meghan werd bijna een jaar geleden geboren in de Verenigde Staten. Het meisje is vernoemd naar haar overgrootmoeder, wiens bijnaam Lilibet is. Komende zaterdag viert zij haar eerste verjaardag. Normaal zou de Queen haar achterkleindochter daar pas voor het eerst zien, maar volgens de Britse media hebben ze hun eerste ontmoeting dus al achter de rug.

Lilibet verblijft momenteel met haar ouders en 3-jarige broer Archie in het Verenigd Koninkrijk voor de vieringingen. Het is de eerste keer dat Harry en Meghan samen in het VK zijn sinds zij in 2020 een stap terug deden als senior leden. Eerder werd duidelijk dat de hertog en hertogin van Sussex wel bij de feestelijkheden voor het jubileum aanwezig zijn, maar vooral onopvallend zullen blijven. Donderdag verschenen zij ook niet met de familie op het balkon tijdens de Trooping The Colour-parade.

Queen bedankt voor eerste dag van jubileumfeest

Elizabeth heeft genoten van de eerste dag van de vieringen van haar jubileum. “Bedankt voor een heerlijke dag”, is te lezen op haar Twitteraccount. Ook kleinzoon William en zijn vrouw Catherine vonden het een heerlijke dag. “Het was heerlijk om zo velen van jullie vandaag te zien en om jullie dit weekend te zien genieten”, schreven zij op Twitter.

De Queen zat donderdag precies zeventig jaar op de troon en dat wordt tot en met zondag gevierd in het Verenigd Koninkrijk. Donderdag werden de festiviteiten afgetrapt bij Buckingham Palace met Trooping the Colour. Vandaag is er een dankdienst in St Paul’s Catheral. Elizabeth zal daar niet bij zijn, omdat ze donderdag tijdens de festiviteiten enig “ongemak” had ervaren.

