Koningin Elizabeth mag alleen nog met familielid op pad

Poetshulp voor de Britse Queen? Deze bizarre test moeten werknemers eerst doorstaan

15 oktober Wie ooit gedroomd heeft om voor een koninklijke familie te werken, heeft geluk: de Britse Queen Elizabeth (95) is op zoek naar een nieuwe poetshulp. De vacature voor de ‘koninklijke job’ in Buckingham Palace staat online op de site van het paleis, maar het blijkt geen sinecure te zijn om de baan in de wacht te slepen. Zo verklapt HR-manager Tracey Waterman in de Britse media dat één specifieke test bepaalt wie al dan niet in aanmerking komt.