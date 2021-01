Koningin Elizabeth en prins Philip krijgen coronavaccin

Royalty Britse Queen in opspraak door opgerakel­de wantoestan­den in ‘The Crown’: “Haar gehandicap­te nichtjes moesten wel worden doodgezwe­gen”

19 december De Netflix-serie ‘The Crown’ is in de jaren 80 aanbeland. Naast de bedenkelijke manier waarop prinses Diana werd behandeld, worden er nog wantoestanden opgerakeld in de reeks. Sommige waren zo goed als vergeten, zoals het trieste lot van Nerissa en Katherine, de mentaal gehandicapte nichtjes van de Queen (94). “Doodverklaard en opgesloten in een instelling, omdat hun zussen anders niet konden trouwen”, zegt royalty-kenner Kathy Pauwels (54).