Koningin Elizabeth beleeft voor het eerst trouwdag zonder haar man prins Philip

Het is niet bekend hoe Elizabeth de dag zal doorbrengen. De koningin lijkt opnieuw wat beter, nadat ze afgelopen maand met haar gezondheid sukkelde en daardoor meerdere officiële taken moest afzeggen. Afgelopen woensdag ontving ze wel alweer werkbezoek op Windsor Castle nadat ze vorige week verstek moest geven bij Remembrance Day door een blessure aan haar rug.

Mogelijk brengt Elizabeth de dag door op haar landgoed Sandringham, op zo’n drie uur rijden van Londen. Verschillende Britse media weten dat Sandringham het favoriete landgoed was van prins Philip en dat de koningin daar om die reden tegenwoordig graag is. Waarschijnlijk krijgt ze daar gezelschap van prins William en zijn gezin. Haar kleinzoon en zijn vrouw Catherine en hun kinderen verblijven regelmatig een weekend in hun zomerhuis Anmer Hall, dat in de buurt van Sandringham ligt.

Tijd vertragen

Afgelopen week haalde de vorstin haar overleden echtgenoot nog even aan in een door haar zoon Edward uitgesproken speech tijdens de kerkvergadering van de Generale Synode. “Het is moeilijk te geloven dat het meer dan vijftig jaar geleden is dat prins Philip en ik de allereerste vergadering van de Generale Synode bijwoonden”, liet ze weten. “Niemand van ons kan het verstrijken van de tijd vertragen, en hoewel we ons vaak concentreren op alles wat er in de tussenliggende jaren is veranderd, blijft er veel onveranderd, inclusief het evangelie van Christus en zijn leringen.”

Elizabeth en Philip gaven elkaar op 20 november 1947 het jawoord in de Westminster Abbey in Londen. De plechtigheid werd die dag live op de radio uitgezonden door de BBC. Later op de dag waren er ook beelden te zien op tv. Het echtpaar kreeg in de jaren die volgden vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Op 9 april overleed prins Philip van ouderdom op 99-jarige leeftijd. Hij sukkelde al langer met zijn gezondheid. Vlak voor zijn dood lag hij nog een maand in het ziekenhuis met een infectie.

