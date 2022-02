Koningin Elizabeth (95) test positief op Covid-19

RoyaltyDe Britse koningin Elizabeth (95) heeft positief getest op Covid-19. Dat laat Buckingham Palace weten in een statement. De Queen zou last hebben van milde symptomen die overeenkomen met een verkoudheid. Volgens het paleis gaat Elizabeth komende week al opnieuw aan het werk. Al zou ze zich voorlopig focussen op “lichte” taken.

“Ze zal medische aandacht blijven krijgen en zal alle noodzakelijke richtlijnen volgen”, klinkt het verder nog in het statement van Buckingham Palace. De koningin heeft drie vaccinaties gehad. Haar eerste prik ontving ze vorig jaar in januari, de volgende in maart. Naar verluidt kreeg Elizabeth in oktober haar boosterprik.

Eerder deze maand vierde Queen Elizabeth haar 70ste jubileum op de troon. Bekijk hier een video met de meest memorabele momenten:

Het nieuws komt er nadat haar zoon prins Charles eerder deze maand voor de tweede keer positief testte op het virus. Volgens paleisbronnen had Charles (73) enkele dagen voordien nog contact gehad met zijn moeder. Het was daarop afwachten hoe het met Elizabeth ging. Volgens Buckingham Palace vertoonde de vorstin echter geen symptomen van het virus. Of Elizabeth ook positief testte, wilde het paleis destijds niet kwijt. De koninklijke artsen bleven de gezondheid van de koningin wel in de gaten houden. De Queen had volgens de Britse tabloid ‘The Sun’ zelfs het advies gekregen om elke dag een coronatest af te leggen en de situatie goed op te volgen. Naast Charles raakte ook al zijn echtgenote Camilla (74) besmet met het virus. Over haar gezondheid is er verder niets meer bekend. Zowel Camilla als Charles zijn volledig gevaccineerd en hebben ook hun boosterprik al gehad.

Gezondheidsproblemen

Het nieuws dat koningin Elizabeth positief getest heeft op het coronavirus zorgt wel opnieuw voor bezorgdheid. Er zijn namelijk nu maanden zorgen rond de gezondheid van de Queen. Het begon eind oktober vorig jaar, toen Elizabeth plots twee weken langer rust moet houden dan eerder was bekendgemaakt. De vorstin werd toen zelfs even “uit voorzorg” opgenomen in het hospitaal. Maar ook na haar ziekenhuisopname gingen de zorgen niet liggen: een bezoek aan Noord-Ierland werd op het laatste moment afgezegd en Buckingham Palace liet niet veel later weten dat Elizabeth ook niet aanwezig zou zijn op de klimaattop van Glasgow. Bovendien raakte toen ook bekend dat de Queen geen alcohol meer mag drinken van haar dokters en sinds eind vorig jaar wordt ze weer geregeld met een wandelstok gezien.

Eerder deze week hield de Britse koningin wel enkele virtuele vergaderingen vanuit Windsor Castle. De 95-jarige vorstin sprak onder meer met de ambassadeur van Estland, die vanuit Buckingham Palace door middel van een videoverbinding met Queen Elizabeth in contact werd gebracht. Volgens Britse media was de Queen “opgewekt” en “glimlachte ze tijdens haar taken”.

