Koning Willem-Alexander maakt foto's van Máxima voor haar vijftigste verjaardag

Máxima is wel pas op maandag jarig. Eerder zei ze al dat ze door de coronapandemie geen uitgebreid feest kan geven. De koningin vierde haar verjaardag vorige week al met een tour door Nederland. Op verschillende plekken werden nieuwe muziekakkoorden gesloten zodat steeds meer basisscholieren structureel muziekonderwijs krijgen. Iets waar Máxima zich als erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas al jaren voor inzet.



Tijdens een bezoek aan de Keukenhof in Lisse zei koningin Máxima zich ‘gelukkig’ te prijzen dat ze ouder mag worden en dat ze gezond is’. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor haar vijftigste verjaardag, zei ze toen op de vraag of ze uitkeek naar haar verjaardag. Haar plannen zijn ook afhankelijk van het weer. Máxima vindt het nu eigenlijk geen tijd om uitgebreid feest te vieren. ,”We zullen wachten tot betere tijden. Je wilt het natuurlijk met zoveel mogelijk vrienden en familie vieren, maar dat kan niet”, zo zei ze toen.