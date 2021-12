Koning Willem-Alexander geeft update over positief geteste prinses Beatrix: “Het gaat helemaal top”

“Er is gelukkig helemaal niks aan de hand. Alleen was ze een beetje verkouden, ze dacht dat het aan de airconditioning lag in de tropen”, zegt Willem-Alexander wanneer hem wordt gevraagd hoe het met Beatrix gaat. Maandag 29 november keerde Beatrix terug van een bezoek aan Curaçao. Ze liet eerder weten dat ze twee coronavaccinaties en een boostervaccin heeft gehad. “Voor de rest is ze in heel goede spirits, dus het is allemaal fantastisch”, aldus Willem-Alexander.