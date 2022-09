Koning Sihamoni van Cambodja, de man die de troon nooit wilde: “Hij zit gevangen in zijn eigen paleis”

RoyaltyDe Cambodjaanse koning Norodom Sihamoni (69) is samen met zijn moeder vertrokken naar Peking. De vorst reist twee keer per jaar naar de Chinese hoofdstad om er een medische behandeling te ondergaan. Waarvoor hij wordt behandeld, is een raadsel, en dat is een terugkerend thema in het leven van de monarch. Maak kennis met de koning die met veel tegenzin gekroond werd, gecontroleerd wordt door waakhonden en achtervolgd wordt door geruchten over zijn geaardheid. “De koning moet de premier zoveel mogelijk behagen om te overleven. Het is triest om te zien.”