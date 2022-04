Koning Filip viert 62ste verjaardag met nieuwe foto: “Helemaal op zijn gemak als staatshoofd”

RoyaltyFeest binnen de koninklijke familie, want koning Filip viert vandaag zijn 62ste verjaardag. Een dag die het koninklijk paleis niet onopgemerkt voorbij laat gaan: ter gelegenheid deelt het hof een nieuwe foto van de vorst. Het portret werd begin deze maand gemaakt door ‘huisfotograaf’ Bas Bogaerts in het Kasteel van Laken, waar Filip en Mathilde wonen met hun kinderen.

Op de foto zien we de koning in één van de vertrekken van het Kasteel van Laken. Hij poseert in een marineblauw kostuum, maar neemt toch een ontspannen houding aan. “Hij oogt zakelijk, maar zeer degelijk”, vindt ook royaltykenner Joëlle Vanden Houden, die het boek ‘Koninklijke Stijl’ schreef en de ‘koninklijke garderobe’ als geen ander kent. “Filip ziet er helemaal op zijn gemak uit in zijn rol als staatshoofd. Het valt ook op hoe de foto’s die het paleis ieder jaar vrijgeeft van de koning steeds minder ‘stijf’ worden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het nieuwe portret van koning Filip ter gelegenheid van zijn 62ste verjaardag. © Koninklijk Paleis/Palais Royal - Bas Bogaerts

Hoe de koning zijn verjaardag doorbrengt, wil het paleis niet verklappen. Wel is geweten dat Filip, Mathilde en hun vier kinderen - Elisabeth (20), prins Gabriel (18), prins Emmanuel (16) en prinses Eléonore (13) - de afgelopen week in Spanje verbleven voor een gezinsvakantie. Ze zouden vandaag terug arriveren in ons land.

De afgelopen twee jaar konden de vieringen niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Zo had de koning voor zijn 60ste verjaardag in 2020 liefst 100 landgenoten uitgenodigd die ook op 15 april geboren zijn, om samen met de vorst hun verjaardag te vieren in het Kasteel van Laken. Dat is inmiddels een traditie: toen Albert en Paola in 2009 hun gouden jubileum vierden, nodigden ze 150 koppels uit die ook 50 jaar getrouwd waren. En in 2019 mochten 80 Belgen die 18 werden naar het feest van kroonprinses Elisabeth, die toen ook haar 18de verjaardag vierde.

