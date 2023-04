Koning Filip trakteert prinses Eléonore op concert van Hans Zimmer voor verjaardag: “Hij is fan en gaat regelmatig”

Royalty “Haar pijnkreten waren tot buiten het paleis te horen”: het bijzondere verhaal van de Nederland­se koningin Wilhelmina

“Geleidelijk ging haar gekreun over in geschreeuw.” In 1902 beviel de Nederlandse koningin Wilhelmina van een doodgeboren kind. Althans, zo werd het naar de buitenwereld gecommuniceerd. Uit een nieuw boek blijkt dat de koningin een illegale abortus onderging. “Daarmee heeft ze zowel haar leven als het koningshuis mee gered.” En de Nederlandse heeft wel meer straffe verhalen te verhalen. Over haar miskramen, de crystal meth die ze gebruikte als pijnstiller en de syfilis die ze via haar man kreeg. “De ministerraad vroeg zich af of ze wel normaal was.”