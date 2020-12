Koning Filip praat met jongeren over mentale problemen: “Ik heb een moeilijke jeugd gehad, een zeer moeilijke jeugd”

Koning Filip praat met jongeren over mentale problemen

De unieke - door corona virtuele - ontmoeting is te zien in 'Telefacts NU', dat in het kader van Rode Neuzen Dag vanavond het thema 'Kan muziek levens redden?' aansnijdt. De vorst blijkt al langer sympathie te hebben voor Rode Neuzen Dag en nam zelf het initiatief om de jongeren een hart onder de riem te steken. Koning Filip vernoemt in de uitzending hedendaagse popfenomenen als Billie Eilish, maar heeft vooral met Levi een klik: ze zijn allebei fan van de Duitse componist Hans Zimmer. "Ik speel af en toe een beetje piano en er is één muziekstuk in het bijzonder dat ik graag speel. Dat is 'First Step', ken je dat? Van de film 'Interstellar'", zegt Filip. "Dat is met voorsprong de beste film ooit", antwoordt Levi enthousiast.