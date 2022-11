Koning Filip (met opvallende tatoeage) steelt de show in promofilmpje Rode Duivels: “Hij heeft zich érg geamuseerd”

Royalty“Ik weet waarom u hier bent. Het is deviltime!” Niet meteen de woorden die je uit de mond van koning Filip (62) verwacht, maar kijk. Onze vorst schittert aan de zijde van voetbalcoach Roberto Martínez (49) in een nieuwe video van het koninklijk paleis. Daarin is te zien hoe de koning de Rode Duivels aanmoedigt. “De koning wilde de Rode Duivels op een leuke manier uitwuiven en moed inspreken”, zegt Lore Vandoorne, woordvoerder van het koninklijk paleis.

De Queen ging op de thee met beertje Paddington en verbroederde met James Bond, onze koning Filip doet het dan weer met de Rode Duivels. In een ludieke video op Twitter is te zien hoe Roberto Martinez, de coach van de Rode Duivels, het paleis binnenwandelt en daar onze vorst ontmoet. In de ruimte liggen verschillende voetbalelementen - van pantoffels tot een gepersonaliseerd truitje - die erop duiden dat Filip een grote fan is van de Rode Duivels. En de koning heeft zelfs een boekje vol tactische voorstellen.

Volledig scherm Koning Filip bij de Rode Duivels © Twitter/Koninklijk paleis

Voor u begint te denken dat de koning elke avond voor de tv wedstrijden zit te analyseren: nee, dat boekje is niet van Filip. “Neem het allemaal maar met een korreltje zout", lacht woordvoerder Vandoorne. “Maar nu het WK nadert, is de koning er wel echt mee bezig. Zo denkt hij na over hoe het eraan toe zal gaan en wie er allemaal zal spelen.”

Maar een echte voetbalfanaat is onze koning niet. “Hij is geen fan die elke avond naar voetbal zou kijken of alle matchen zou volgen”, klinkt het. “Maar hij is er wel mee bezig en zéker met de nationale ploeg. Dat wordt ook duidelijk wanneer hij in de video op het veld verschijnt naast enkele spelers van de nationale ploeg. Zo geeft hij onder meer topvoetballer Kevin De Bruyne enkele instructies op het voetbalveld: “Volgens het boekje moet je daar zijn, Kevin” en “iets sneller!”, zegt koning Filip.

Acteertalent

Het idee voor het filmpje werd vanuit het koninklijke paleis geopperd, klinkt het. “De koning wilde de Rode Duivels op een leuke manier uitwuiven en moed inspreken. Het idee is gegroeid en toen hebben we met de voetbalbond samengezeten en iets uitgewerkt”, vertelt Lore Vandoorne van het koninklijk paleis. Bovendien zouden de opnames van het ludieke filmpje heel vlot verlopen zijn. “De koning had er heel veel zin in. Ik denk dat je dat ook wel kan zien in de beelden dat hij zich echt geamuseerd heeft en dat het heel fijn was. Hij is natuurlijk geen professioneel acteur, maar dat wordt ook niet verwacht, hè.”

