Koning Filip loopt drie gebroken ribben op tijdens het kitesurfen: “Hij overwoog werkreis af te zeggen”

RoyaltyKoning Filip (63) heeft bij zijn ongeval tijdens het kitesurfen drie ribben gebroken. De pijn was op sommige momenten zo ondraaglijk dat hij even heeft overwogen zijn werkreis naar Frans-Guyana vorige week af te zeggen.

De koning woonde vorige week de lancering van de Europese ruimtesonde Juice bij met zijn zoon prins Gabriël (19). Het viel waarnemers in Frans-Guyana op dat hij niet in topconditie was. Hij oogde vermoeid, wat niet alleen te wijten was aan de jetlag en de korte nachten.

Zijn lichaamstaal oogde ook ongemakkelijk. Filip nam herhaaldelijk zijn onderbuik vast en legde zijn hand op zijn rechterzij alsof hij pijn wilde verdrijven. Toen hij een helikopter instapte, liet hij een “auw”-kreet vallen. Filip bleek last te hebben van een blessure die hij had opgelopen tijdens het kitesurfen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Koning Filip slaakte een "auw"-kreet bij het instappen van een helikopter. © Photo News

Geblesseerd in Spanje

Intussen hebben de Franstalige kranten van Sudinfo nieuwe details over het sportongeval. Dat is gebeurd in Spanje, waar Filip twee weken geleden met zijn gezin en vrienden een deel van de bedevaartsroute naar Compostela wandelde. Hij deed er dus ook aan kitesurfen, een van zijn favoriete hobby’s. In volle actie kreeg hij een mast tegen zijn lichaam. Daarbij liep hij drie gebroken ribben op.

De pijn was naderhand op sommige momenten ondraaglijk. Volgens Sudinfo hield het koninklijk paleis even rekening met het scenario dat Filip de reis naar Frans-Guyana moest afzeggen. “Maar hij overwon zijn pijn en de lange vlieguren om aanwezig te zijn. Hij is niet voor niets een voormalige paracommando: hij toont doorzettingsvermogen”, schrijft de krantengroep.

De koning was zaterdag terug in België, zodat hij zijn 63ste verjaardag in familiekring kon vieren. Zondag was ook zijn dochter Eléonore jarig: zij werd 15. Zondagavond woonde het koninklijke gezin met de vier kinderen de musical Red Star Line bij in Puurs en spraken ze met de cast. Filip werkte deze werkweek ook al enkele audiënties af op het koninklijk paleis en bezocht een tentoonstelling van een schilder.

KIJK. Koning Filip mankt na zijn sportongeval tijdens kitesurfen

LEES OOK.