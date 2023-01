Koning Filip huldigt Autosalon in Brussel officieel in

Royalty Van het afscheid van ‘granny’ tot de kans op verzoening: herbekijk hier de opvallend­ste beelden uit Harry’s interview

Prins Harry heeft een openhartig en ophefmakend interview gegeven aan ITV-journalist Tom Bradby, om zijn autobiografie ‘Reserve’ te promoten. Daarin heeft hij het onder meer over zijn stiefmoeder Camilla, maar ook over de ruzie met broer William en het afscheid van zijn grootmoeder, de Queen. We zetten de opvallendste fragmenten even voor je op een rijtje.

9 januari