Koning Filip focust in 21 juli-toespraak op waterramp en coronacrisis: “Ik vertrouw op onze kracht om op te veren”

Ook die andere crisis - de coronapandemie - kwam uiteraard aan bod. “De afgelopen achttien maanden heeft ons land een zware beproeving doorstaan", aldus de vorst. “We hebben een hoge tol betaald. Velen van ons hebben een persoonlijk of professioneel drama beleefd. Ons leven is overhoop gehaald – met gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, vooral bij de jeugd. Velen hebben te lijden gehad onder eenzaamheid en afzondering.” Filip prees ook de veerkracht van de burgers tijdens deze gezondheidscrisis en de inzet van het gezondheidspersoneel.

Succesvolle aanpak van crisis

De koning haalde eveneens het belang van samenwerking aan in ons land. “We hebben ook de onmisbare rol van de Staat en de openbare diensten herontdekt. Hun zeer nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en het middenveld is één van de sleutels voor de succesvolle aanpak van de huidige sanitaire crisis. Ik denk meer bepaald aan de productie en de distributie van de vaccins. We kunnen ons vaccinatieprogramma dan ook echt geslaagd noemen.”

De vorst besloot z’n speech met enkele aanmoedigende woorden: “Ik vertrouw op onze kracht om op te veren. In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie: onze menselijkheid. Die is onschatbaar, die moeten we koesteren. Dat zal ons toelaten om de uitdagingen van onze maatschappij en van onze planeet aan te gaan.”

Lees hieronder de volledige toespraak:

Dames en heren,

Een groot deel van ons land werd getroffen door een ongeziene natuurramp. Onze gedachten gaan naar de families en naasten van de slachtoffers en naar allen die zich in nood bevinden. De menselijke tol is hoog. De overstromingen hebben een ravage in onze steden en dorpen aangericht. Velen hebben alles verloren. Het werk van een mensenleven, weggevaagd in enkele uren. De Koningin en ik zullen nooit onze ontmoetingen vergeten met de bewoners van Pepinster, Chaudfontaine, Rochefort en van andere zwaar getroffen gemeenten.

Maar in tegenspoed geeft onze bevolking blijk van een immense solidariteit. Uit alle hoeken van het land wordt spontaan hulp geboden en talloze vrijwilligers zijn vol toewijding aan de slag gegaan. We zijn hen en onze Europese partners heel dankbaar.

Ik dank ook de autoriteiten op het terrein die non-stop gewerkt hebben met de steun van de hulpdiensten, de brandweer en het leger. Voor de heropbouw zullen alle middelen worden aangewend.

Deze tragedie komt bovenop de lange gezondheidscrisis. De afgelopen achttien maanden heeft ons land een zware beproeving doorstaan. We hebben een hoge tol betaald. Velen van ons hebben een persoonlijk of professioneel drama beleefd. Ons leven is overhoopgehaald – met gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, vooral bij de jeugd. Velen hebben te lijden gehad onder eenzaamheid en afzondering.

We hebben veel van onze zekerheden moeten opgeven, en soms moesten we genoegen nemen met onvolmaakte oplossingen. Maar we hebben blijk gegeven van een onvermoed aanpassingsvermogen. De Koningin en ik zijn getuige geweest van prachtige voorbeelden van veerkracht. Ze verdienen al onze dankbaarheid.

Onze bijzondere dank ook aan het zorgpersoneel. Tijdens de voorbije drie golven van de pandemie hebben zij zichzelf overstegen. Nu staan ze voor tal van opdrachten die moesten worden uitgesteld.

Dames en heren,

Ons maatschappijmodel, met de democratie als fundament, heeft zijn stevigheid bewezen. En het is een vruchtbare bodem gebleken voor creatieve projecten. Maar we zijn ons ook bewust geworden van de noodzaak meer met elkaar samen te werken, op alle niveaus. Want alleen kan geen enkel individu, beleidsniveau of instelling de grote veranderingen aan, die ons te wachten staan.

We hebben ook de onmisbare rol van de Staat en de openbare diensten herontdekt. Hun zeer nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en het middenveld is één van de sleutels voor de succesvolle aanpak van de huidige sanitaire crisis.Ik denk meer bepaald aan de productie en de distributie van de vaccins. En dankzij de goede afstemming met de inzet van al die schitterende vrijwilligers kunnen we ons vaccinatieprogramma echt geslaagd noemen.

Dames en heren,