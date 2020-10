Koning Filip en prinses Delphine ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens drie uur durende lunch: “Een bijzonder gesprek”

RoyaltyOpmerkelijk nieuws van het Koninklijk Paleis in Brussel. Koning Filip (60) laat weten dat de eerste persoonlijke ontmoeting met prinses Delphine (52) inmiddels achter de rug is. In een verklaring, die het paleis heeft vrijgegeven, spreekt het koningshuis van “een bijzonder gesprek” dat hen de gelegenheid gaf “om elkaar te leren kennen.”

“Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken”, aldus de vorst in zijn korte verklaring op sociale media, waar ook een foto van de samenkomst werd gedeeld. “Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.”

Ook volgens onze informatie ging het er gemoedelijk aan toe: koning Filip zou Delphine uitgenodigd hebben in zijn kasteel in Laken voor een gezamenlijke lunch. Die heeft naar verluidt drie uur in beslag genomen. Het eerste initiatief voor deze ontmoeting nam de koning enkele dagen nadat het Brusselse Hof van Beroep haar de titel van prinses gunde.



Historisch moment

Een historisch moment, dat is het hoe dan ook. En het komt na een sowieso al historisch gebeuren. Op 1 oktober kon koning Filip na 494 dagen niet alleen een nieuwe regering inzweren, uren later kreeg de koninklijke familie er ook plotsklaps drie nieuwe leden bij: prinses Delphine, prinses Josephine en prins Oscar – de kinderen van de kunstenares en haar Texaanse man Jim O’Hare.

Het Brusselse hof van beroep oordeelde immers dat koning Alberts jongste dochter recht had op de titel van prinses én op de familienaam Van Saksen-Coburg. Dat was aanvankelijk nochtans niet haar betrachting. “Maar het werd een principekwestie na Alberts ijskoude erkenning”, klonk het altijd in de omgeving van Delphine.

Daarmee kwam een einde aan een jarenlange juridisch gevecht. De strijd begon toen Delphine Boël in 2013 naar de familierechtbank stapte om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Het vorige staatshoofd hield jarenlang vol dat Delphine niet zijn dochter is. In januari maakte hij uiteindelijk zelf bekend dat DNA-onderzoek had uitgewezen dat hij wel degelijk de biologische vader is en dat hij dat niet langer juridisch zou betwisten.

