Koning Filip en Mathilde laten buitenlandse vakantieplannen varen (maar trekken wél naar de Ardennen)

Traditie gebroken

De traditie van ‘onze’ Belgische vorst om ieder jaar met zijn gezin naar Zwitserland te trekken - waar ze naar verluidt steevast verblijven in een luxueuze chalet van een familievriend - wordt zo gebroken. Een jammere zaak voor onze vorst, want Filip heeft al jarenlang een speciale band met het Alpenland en zijn inwoners. “Zoals jullie weten, heeft mijn overgrootvader (koning Albert I, alpinist in zijn vrije tijd) bijna elke top hier beklommen”, zei Filip tijdens een werkbezoek aan het land. “Hij was zeer bekend in jullie land. En mijn grootmoeder (koningin Astrid) is hier jammer genoeg om het leven gekomen in een auto-ongeval. Twee jaar geleden in Küssnacht zag ik hoe jullie mensen zorg droegen voor de plek waar ze is gestorven. Dat was zeer emotioneel. Bedankt daarvoor.”