Koning Filip en koningin Mathilde landen in regenachtig Athene voor staatsbezoek

Filmpje van prinses Diana met Harry en William duikt na jaren weer op en gaat viraal

Fans van de Britse koninklijke familie zijn enthousiast over een oude filmpje uit 1986, dat momenteel viraal gaat via de sociale media. De beelden werden destijds gemaakt in de tuin van Highgrove House, de residentie van prins Charles. In het filmpje is is te zien hoe prinses Diana haar zoon William, die toen vier jaar oud was, probeert te overhalen om uit zijn ‘schuilplaats’ te komen tijdens het spelen. Maar de jonge prins weigert, waarna Diana hem op een andere manier probeert te overtuigen: “Oké! Dan zal Harry alle plezier hebben. Het is al goed”, zegt ze, met prins Harry op de arm. Waarop William al snel naar zijn moeder rent en begint te protesteren: “Nee, nee, nee!”

27 april