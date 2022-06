Koning Filip en koningin Mathilde krijgen royaal welkom in Congo: luidt historisch bezoek nieuw tijdperk in?

RoyaltyOnder een brandende zon is koning Filip (62) vandaag aangekomen in Congo. Historisch. Omdat het de eerste keer is dat de Belgische vorst voet op Congolese bodem zet, maar ook omdat hij morgen naar alle verwachting zijn spijt zal betuigen aan de Congolese bevolking.

Bekijk hier hoe koning Filip en koningin Mathilde naar Congo vertrokken

Een gigantische lange rode loper, een fanfare die de Brabançonne speelt en een erehaag van bijna 100 excellenties: de Congolezen hebben kosten noch moeite gespaard om koning Filip en koningin Mathilde een warm welkom te geven. Het vorstenpaar stapte om 15 uur lokale tijd van boord en werd met open armen onthaald door de Congolese president Félix Tshisekedi en zijn vrouw. Koningin Mathilde trok daarbij meteen de aandacht: net zoals tijdens het recente staatsbezoek aan Griekenland, had ze tijdens de acht uur durende vlucht een metamorfose ondergaan. Zo droeg de koningin bij vertrek nog een gifgroene mantel van Armani met losse haren, terwijl ze in Kinshasa arriveerde in een crèmekleurige outfit van Giambattista Valli en een opgestoken coupe mét haarstukje. Beide outfits droeg ze in het verleden al een aantal keer.

Volledig scherm Ons koningspaar bij vertrek in Melsbroek vanochtend. © Photo News

Volledig scherm Filip en Mathilde kregen een warm welkom in Kinshasa. © AFP

Dit koninklijk bezoek gaat ook niet voorbij aan de ‘gewone’ Congolezen. Posters van het vorstenpaar sieren al enkele dagen het straatbeeld van Kinshasa. “Bienvenue, welkom, au couple royal belge”, staat er op te lezen. En aan die oproep werd gehoor gegeven: langs het parcours doorheen Kinshasa stonden duizenden Congolezen - zwaaiend met vlaggen van politieke partijen - paraat om het vorstenpaar te begroeten. De koning is trouwens niet alleen: premier Alexander De Croo (Open Vld), minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) reizen - samen met een meute journalisten - mee in zijn kielzog.

Politiek gevoelig

Ook voor Congolees president Félix Tshisekedi is dit een belangrijk momentum. Normaal gezien zou de Belgische vorst al in 2020 naar Congo reizen om er de zestigste onafhankelijkheidsverjaardag te vieren, maar het coronavirus stak daar toen een stokje voor. Het is voor de Belgische delegatie ook dansen op een slappe koord: Tshisekedi is president geworden na frauduleuze verkiezingen en onder zijn regime blijven geweld, onderdrukking en corruptie schering en inslag. Tshisekedi zal dit bezoek ongetwijfeld proberen recupereren als de Congolezen volgend jaar weer naar de stembus trekken.

Volledig scherm Filip en Mathilde kregen een warm welkom in Kinshasa. © Photo News

Anders dan zijn vader

Het is geen overstatement om dit bezoek ‘historisch’ te noemen. Het is bijvoorbeeld nog maar de zevende keer in de geschiedenis dat een Belgische koning een staatsbezoek aan Congo brengt. De laatste keer was in 2010: Albert II en Paola woonden toen de viering van 50 jaar Congo bij. Onopgemerkt en ‘low profile’: Albert gaf zelfs geen toespraak.

Het staat nu al buiten kijf dat koning Filip het anders wil doen. In 2020 betuigde hij in een brief al spijt aan de Congolese bevolking voor de ‘gruweldaden’ onder Congo-Vrijstaat en ‘het leed en de vernederingen’ tijdens de koloniale periode. Morgen geeft hij een toespraak bij het Palais du Peuple: daar zal hij naar alle waarschijnlijkheid ook ‘in het echt’ zijn spijt betuigen. Dat kan een nieuw tijdperk tussen beide landen inluiden. België zal ook een Afrikaans masker schenken aan het Nationaal Museum. Symbolisch, want de teruggave van roofkunst is essentieel om in het reine te komen met het verleden. In het federaal parlement ligt overigens ook een wetsontwerp klaar om Congo weer eigenaar te maken van alle gestolen kunst tijdens de koloniale periode. Maar niet alles staat in het teken van het verleden: de koning wil ook naar de toekomst kijken.