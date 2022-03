Koning Filip en koningin Mathilde gaan drie Oekraïense gezinnen opvangen via Koninklijke Schenking

Het Belgische koningspaar zal twee appartementen ter beschikking stellen waarin er in totaal plaats is voor drie Oekraïense gezinnen. De accommodaties in kwestie maken deel uit van de Koninklijke Schenking. “Het oorspronkelijke doel van deze accommodaties was om ze ter beschikking te stellen aan sociale instanties om mensen met een laag inkomen te huisvesten, een missie die goed aansluit bij wat we met de Koninklijke Schenking willen bereiken”, zegt Jan Smets, voorzitter van de Koninklijke Schenking. De accommodaties in kwestie zullen vanaf begin april beschikbaar zijn. Volgens Jan Smets moeten ze eerst nog ingericht worden. Daarnaast moeten er ook nog enkele kleine klusjes uitgevoerd worden.

Belangrijk signaal

Koning Filip heeft op woensdag al een bezoek gebracht aan een nieuw registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne in Brussel. Dat deed hij samen met premier Alexander De Croo (Open Vld). In het registratiecentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne op de Heizel, dat maandag zijn deuren opende, zijn op maandag en dinsdag in totaal 3.729 personen geregistreerd. Onder hen hebben 720 personen om huisvesting gevraagd. De tienduizendste Oekraïense vluchteling in België werd woensdag geregistreerd, nog voor het bezoek van de vorst.

Volgens persbureau Belga sprak Filip tijdens zijn bezoek met enkele net geregistreerde vluchtelingen. Zij vertrekken na de registratie naar een opvangcentrum of gastgezin. De koning nam ook de tijd om te praten met Rode Kruis-medewerkers en personeelsleden van Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, de instelling die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) noemt het bezoek van de koning “een belangrijk signaal voor alle Oekraïners die in België aankomen”. “De koning is de vertegenwoordiger van ons land: hij toont aan de Oekraïners dat heel het land met hen solidair is en dat we ons hart tonen, dat we onze Oekraïense vrienden niet achterlaten.”

