Koning Filip en kinderen op stap met Nederlandse kroonprinses Amalia, maar wie is de jongeman aan haar zijde?

royaltyEen internationaal koninklijk uitje in Venetië. Koning Filip (63) en zijn jongste twee kinderen Emmanuel (17) en Eléonore (15) gingen op stap met de Nederlandse kroonprinses Amalia (19). Het bevestigt de warme banden tussen de koninklijke families van de Lage Landen. Al trok vooral een andere jongeman in het gezelschap van Amalia de aandacht: heeft ze een nieuw lief?

Een fotograaf wist de royals zaterdagavond te spotten in een speedboot in Venetië, waar momenteel het wereldvermaarde filmfestival aan de gang is. Koning Filip en zoon prins Emmanuel waren James Bond-gewijs gekleed in smoking met strik. Achterin stond dochter Eléonore naast de Nederlandse troonopvolgster Amalia. Op sociale media wordt vermoed dat het gezelschap op weg was naar een modeshow en feest van de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani (89).

Volledig scherm Koning Filip met prins Emmanuel. Achteraan: prinses Eléonore met de Nederlandse kroonprinses Amalia. © Photo News

Koningin Mathilde (50) was niet meegereisd naar Venetië. Zij is nochtans een grote fan van Armani, haar meest gedragen modelabel ná de Brusselse hofleverancier Natan. Mathilde zat zaterdag in het zuidwesten van Duitsland, om het huwelijk van hertogin Marie-Amélie (27) von Württemberg bij te wonen. Die trouwde in het plaatsje Althausen (Baden-Württemberg) met baron Franz-Ferdinand von Feilitzsch (25).

Marie-Amélie is de dochter van een vriendin van Mathilde. Ze werkt internationaal als concertvioliste en leidt jongeren op om viool te spelen. Koningin Mathilde is zelf een grote fan van klassieke muziek. Ze is erevoorzitter van de Koningin Elisabethwedstrijd en speelt in haar vrije tijd piano. De vader van Marie-Amélie, hertog Friedrich von Württemberg, kwam in 2018 om bij een ongeval. Sindsdien is haar oudere broer hertog Wilhelm het hoofd van het Huis Württemberg, een van de meest vooraanstaande adellijke families in Duitsland.

Volledig scherm Mathilde. © Photo News

Geen Elisabeth

Ook kroonprinses Elisabeth (21) was vermoedelijk niet in Venetië. Zij heeft nochtans een geprivilegieerde band met Amalia, met wie ze geregeld berichten stuurt. De prinses van Oranje vertelde vorig jaar dat ze zaken bespreken die voor hen, troonopvolgers, net wat anders liggen: privacy, vriendschappen, sociale media. Omdat ze in dezelfde positie zitten, begrijpen ze elkaar zonder veel woorden.

De band tussen de Belgische en Nederlandse koninklijke families is sowieso al generaties warm. Koning Willem-Alexander (55) vertelde onlangs in een gesprek met HLN dat het gsm-nummer van koning Filip in zijn smartphone zit. Ze horen elkaar af en toe en zien elkaar daarnaast zowel op internationale koninklijke evenementen als privé. Willem-Alexander zei verheugd te zijn dat hun beide dochters ook veel contact hebben met elkaar.

In Nederland wekken trouwens andere foto’s dan die met de Belgische royals in de speedboot de aandacht: Amalia op het terras van Café Florian. Ze at daar een ijsje met een blonde jongeman. Media vragen zich af wie hij is en of hij haar nieuwe vriendje is.

Volledig scherm Amalia eet een ijsje met een onbekende jongeman. © Photo News

Samen naar bisschopwijding

Filip en Mathilde waren zondag alweer samen in België. Ze woonden ‘s middags de bisschopswijding van Monseigneur Luc Terlinden bij in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Hij nam daarmee officieel zijn functie op aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, als opvolger van aartsbisschop Jozef De Kesel.

Volledig scherm Koning Filip en koningin Mathilde bij bisschopswijding van Luc Terlinden. © BELGA

Volledig scherm De nieuwe aartsbisschop Luc Terlinden wordt gezalfd door kardinaal en aartsbisschop Jozef De Kesel. © BELGA

