Koning Filip eerste keer op vakantie in zijn gerenoveerd buitenverblijf in Frankrijk

27 juli Lady Kitty Spencer, het 30-jarige nichtje van de overleden prinses Diana, is zielsgelukkig. De Britse socialite is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt met Michael Lewis (62), een schatrijke Britse ondernemer. Voor hun bruiloft heeft het koppel kosten noch moeite gespaard: Lady Kitty Spencer verscheen tijdens het gebeuren in maar liefst vijf verschillende trouwjurken.