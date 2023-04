Koning Filip blesseert zich bij kitesurfen, beelden tonen hoe hij mankt en duidelijk pijn heeft

De Franstalige kranten van Sudinfo kwamen erachter dat Filip ten val is gekomen bij het beoefenen van een van zijn favoriete hobby’s: het kitesurfen. Waar en wanneer het ongeval is gebeurd, is onduidelijk. Filip gaat geregeld naar een surfclub in Knokke, die sinds vorig jaar gebrevetteerd hofleverancier is. En hij doet ook aan kitesurfe in de Atlantische Oceaan bij het Franse eiland Île d’Yeu, waar hij een vakantiehuis heeft. Filip en zijn gezin waren vorige week wel op bedevaart in Spanje.