Koning Charles zet favoriete assistente van de Queen op straat: “Hij wil simpelweg niet naast haar wonen”

Angela Kelly, die in 1994 begon als kleermaakster van de koningin, was verantwoordelijk voor haar kleding, juwelen en emblemen. Door de jaren heen breidde Angela’s rol zich uit, en volgens het boek ‘Courtiers’ van Valentine Low was er niemand buiten de naaste familie van de koningin die zo dicht bij de Queen stond dan zij. Angela, die zichzelf zag als de ‘verzorgster’ van koningin Elizabeth, had zelfs een kamer op dezelfde verdieping als de privéappartementen van de vorstin in de Augusta Tower van Windsor Castle.

‘Grace-and-favour’

Een tiara uit de privécollectie van de koningin

Hoewel Kelly een nauwe band had met de koningin, was ze ook een controversieel figuur in het paleis. Ze raakte in opspraak tijdens de voorbereidingen voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle in 2018. Prins Harry beweerde in zijn memoires ‘Reserve’ dat Angela Kelly had geprobeerd te voorkomen dat Meghan de tiara zou dragen die ze oorspronkelijk had gekozen uit de privécollectie van de koningin. Deze bewering werd ook uit de doeken gedaan in het boek ‘Battle of the Brothers’ van Robert Lacey. Hij schrijft dat prins Harry woedend werd toen Kelly de koninklijke bruid vertelde dat ze de gewenste tiara niet kon lenen.