Koning Charles zal Harry en Meghan uitnodigen voor kroning: “We willen niet verzanden in eeuwige discussie”

Wie was de racistische royal en wat met de tiara? Op deze vragen kreeg u géén antwoord in ‘Harry & Meghan’

“Zij heeft verdriet, hij is kwaad”: expert lichaamstaal verklaart veelzeggende momenten in ‘Harry & Meghan’

Dat is best opmerkelijk, wat Harry en Meghan waren niet mals voor de koninklijke familie. Ze verwezen onder meer naar racisme in de familie en hevige ruzies met kroonprins William. “De Firm (het apparaat achter de Britse Royal Family, red.) wil de waardigheid van de stilte respecteren en niet veranderen in een niet-aflatende discussie over wie het laatste woord krijgt”, noteert Daily Mail.