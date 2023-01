“Koning Charles wil Harry op kroning, maar daar is William het niet mee eens”

RoyaltyIn mei wordt koning Charles (74) officieel tot koning van Groot-Brittannië gekroond. De kroning zelf krijgt steeds meer vorm, maar over de gastenlijst blijven vraagtekens bestaan. Zal jongste zoon Harry (38) bijvoorbeeld de feestelijkheden mogen bijwonen? Wel als het van de koning afhangt, maar broer William (40) ligt dwars, schrijft The Mail on Sunday.

Dat de verhoudingen in de Britse koninklijke familie erg gespannen zijn, is geen geheim meer. Sinds prins Harry z'n memoires ‘Reserve’ uitbracht, lijken de toch al zo fragiele familiebanden nog verder beschadigd. De prins vertelt dan ook openlijk over een gewelddadige ruzie met broer William en noemt z'n stiefmoeder Camilla ‘gevaarlijk’.

Aartsbisschop

Of hij dan ook welkom zal zijn op de kroning van zijn vader, Charles, in mei, is nog maar de vraag. Naar verluidt wil Charles niets liever dan dat z'n jongste zoon het evenement bijwoont. Daarom zou hij de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, gevraagd hebben om een overeenkomst te sluiten tussen Harry en William, zodat die eerste samen met z’n familie de kroning kan bijwonen. De koning zou namelijk geloven dat de afwezigheid van Harry en Meghan de situatie veel erger zou maken dan hun aanwezigheid. Daarom is hij bereid om enkele toezeggingen te doen om hun verblijf aangenaam te maken. Zo zou Harry een goede zitplaats kunnen krijgen in Westminster Abbey - waar de kroning plaatsvindt - of zou hem informeel beloofd kunnen worden dat hij zijn titels mag behouden.

Volledig scherm Koning Charles © Photo News

Probleemprinsen

Maar broer William zou nog steeds z'n twijfels hebben over de komst van Harry en Meghan en eisen dat hun bezoek streng geregeld wordt, zodat er geen ruimte is voor momenten waarop ze alle aandacht naar zich toe zouden kunnen trekken, schrijft The Mail on Sunday. “De vraag in kwestie is of ze de kroning zullen bijwonen en zo ja, onder welke voorwaarden. De familie is verdeeld, en alles wijst erop dat Harry geadviseerd wordt om op dit moment op niets ja te zeggen, en pas op het laatste moment te beslissen. Dat maakt onderhandelen met hem erg moeilijk. Het kamp van Harry heeft duidelijk gemaakt dat de kroning bijwonen, zich gedragen en dan toch z’n titels verliezen, uit den boze is. Hoewel hij mogelijk ooit zelf zal beslissen om afstand te doen van zijn titels, is hij erg tegen het idee dat ze hem ontnomen zullen worden. En hij haat het ook dat hij nu samen met prins Andrew op een kluitje wordt gegooid als ‘de twee probleemprinsen’. Volgens hem zijn hun omstandigheden totaal anders.”

Daar heeft Harry best gelijk in: prins Andrew - zijn oom - werd namelijk beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. Hij trof een schikking met de aanklaagster, maar moest wel een stap terug doen uit de koninklijke familie.

Interview

Intussen wordt ook gespeculeerd over een mogelijk interview dat Charles zal geven aan BBC ter ere van de kroning. De koning zou het aanbod “serieus overwegen”, al is er ook wel bezorgdheid om de vragen die gesteld zullen worden, klinkt het in ‘The Mirror’. “Het is niet gebruikelijk om bepaalde onderwerpen te schuwen in een interview, dus dat maakt de zaak ingewikkeld.” Het paleis wil namelijk koste wat het kost vermijden dat er over Harry en Meghan gepraat wordt of dat bepaalde opmerkingen fout geïnterpreteerd worden door het koppel. Daarom wordt overwogen om het interview op voorhand op te nemen en het materiaal aan de BBC te bezorgen. Zo houdt hij alle controle over wat er gezegd wordt en zullen de Sussexen zelfs niet ter sprake komen.

