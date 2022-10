Koning Charles weer aan het werk na rouwperiode aan Britse Hof

Royalty Nieuw boek neemt Meghan Markle onder vuur: “Haar personeel was doodsbang”

Meghan Markle (41) is kop van Jut in ‘Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown’, het nieuwe boek van de Britse royalty-journalist Valentine Low. Het beeld dat hij over de wederhelft van prins Harry (38) schetst ziet er allesbehalve fraai uit. “Ze scheldde haar personeel uit en liet hen doodsbang achter.”

24 september