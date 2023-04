Koning Charles was razend omdat prins Harry steeds maar om geld bleef vragen na Megxit: “Ik ben geen bank”

In ‘Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed’ onthult auteur Robert Jobson hoe het er de laatste jaren achter de schermen aan toe ging in het paleis. “Charles dacht aanvankelijk dat het nog goed zou komen tussen hem en Harry, na de Megxit”, klinkt het. “Maar Harry had steeds opnieuw fondsen nodig. Dat terwijl Charles naar eigen zeggen niet genoeg geld had om voor de uitspattingen van Meghan Markle te blijven betalen.”