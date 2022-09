Koning Charles trekt naar Schotland met Camilla om in stilte te rouwen

De begrafenis is achter de rug. Nu kunnen de Britse royals écht beginnen rouwen om Elizabeth. Waar ze de laatste dagen nog nauwlettend in de gaten werden gehouden door de hele wereld, kunnen ze hun verdriet nu achter gesloten deuren beginnen verwerken. Charles en Camilla kiezen ervoor om dat in Schotland te doen. Net als zijn moeder, is Charles altijd dol geweest op hun Schotse landgoed. De kans bestaat dat hij in Balmoral Castle - het favoriete optrekje van de Queen, alsook de plaats waar ze overleden is - zal verblijven. Hij heeft echter ook de optie om in Birkhall te slapen, een pand dat hij van de Queen Mother (de moeder van Elizabeth) erfde na haar dood in 2002.