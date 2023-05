Koning Charles teleurgesteld door vroege vertrek van prins Harry en hield toost voor jarige kleinzoon

ROYALTYHet was zaterdag de belangrijkste dag uit zijn leven, maar toch was koning Charles (74) zeer teleurgesteld. Dat komt omdat zijn zoon Harry (38) na amper 28 uur alweer het Verenigd Koninkrijk verliet. De prins besloot om niet deel te nemen aan de bijeenkomst in Buckingham Place ter ere van de kroning, omdat hij Archie wilde zien op zijn vierde verjaardag. Volgens ‘Daily Mail’ heeft de Britse vorst toch een toost gehouden voor zijn jarige kleinzoon.

Koning Charles hield zaterdag na zijn kroning in Westminster Abbey en balkonscène in Buckingham Palace een lunch voor de koninklijke familie. Ondanks de verzuurde relatie tussen Harry en de andere royals, was de prins toch uitgenodigd. Hij hield echter voet bij stuk en weigerde te komen. Tijdens zijn blitzbezoek van 28 uur heeft hij niet één stap in Buckingham Palace gezet.

Ook tijdens de kroningsceremonie had hij geen contact met zijn vader en broer. Hij werd twee rijen achter William geplaatst. Harry zat naast zijn neef, Peter Phillips, zijn nichten prinses Beatrice en Eugenie en de controversiële prins Andrew. Vlak na de plechtigheid van zijn vader vertrok de prins naar zijn thuis in Californië. Het was zijn missie om op tijd terug te zijn voor het vierde verjaardagsfeestje van zijn zoon Archie.

Teleurgesteld

Het vroegtijdige vertrek van prins Harry woog zwaar op de Britse vorst. Charles was volgens een welgeplaatste bron van ‘Daily Mail’ zeer teleurgesteld dat zijn zoon niet langer was gebleven. De bron vertelt dat de koning tijdens het feestje een emotionele speech gaf om ook de afwezige familieleden te bedanken. Zo bracht hij naar verluidt een toost uit op Archie, de zoon van Harry die zaterdag vier jaar oud werd. “Een gelukkige verjaardag, waar je ook bent”, zou het volgens de bron geklonken hebben. De verjaardag van Archie was ook de reden waarom Meghan Markle en de kinderen in Amerika bleven. Andere leden van de koninklijke familie zouden dan weer bijzonder opgelucht geweest zijn dat de prins niet deelnam aan de festiviteiten.

