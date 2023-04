Koning Charles minder strikt voor kleine kinderen dan Queen Elizabeth: “Louis mag gewoon mee aan tafel”

Royalty Smaadzaak van halfzus tegen Meghan Markle gesepo­neerd

De smaadzaak die Samantha Markle (58) tegen haar halfzus Meghan Markle (41) had aangespannen, is geseponeerd. De rechter in Florida oordeelde op vrijdag dat de zaak van Samantha berust op een “mening” en daarvan kan je niet aantonen dat deze waar of onwaar is.