Koning Charles krijgt eigen James Bond-verhaal voor kroning

‘On His Majesty’s Secret Service’ is een knipoog naar het al bestaande 007-verhaal ‘On Her Majesty’s Secret Service’. Daarin moet James Bond voorkomen dat de ceremonie van de kroning wordt verstoord. De rijke en excentrieke Athelstan of Wessex heeft namelijk een plan om de belangrijke plechtigheid te dwarsbomen. Hij wil het Verenigd Koninkrijk daarbij een lesje leren. Bond moet zijn duistere plannen ontmantelen en zijn team van huurlingen verslaan.

Higson werd een maand geleden gevraagd om het verhaal te schrijven. “Ik was zeer blij, tot ik besefte dat het klaar moest zijn voor de kroning in mei. Het schrijven en afmaken in zo’n korte tijd is net zo spannend en bloedstollend als een Bondmissie. Hoewel er natuurlijk niemand op mij zou schieten”, lachte hij. In het verleden schreef de auteur meerdere boeken van de kinderreeks Young Bond heeft geschreven. De reeks volgt het verhaal van Bond als een tienerjongen, die in de jaren dertig naar Eton College ging.