Koning Charles is niet vergevingsgezind: Harry en Meghan niet welkom bij verjaardag

Royalty Prins Harry reageert voor het eerst op specula­ties dat koning Charles niet zijn vader is

Prins Harry (38) was dinsdag en woensdag aanwezig bij de rechtbank in Londen om er te getuigen in de zaak die hij aangespannen heeft tegen Mirror Group Newspapers (MGN), de eigenaar van onder meer ‘Daily Mirror’ en ‘People’. Tijdens het urenlange verhoor ging de prins voor het eerst in op de vraag of koning Charles (74) wel echt zijn biologische vader is.